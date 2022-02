Stefano De Martino, il 2022 inizia con un tradimento: opportunità irrinunciabile (Di martedì 22 febbraio 2022) In arrivo una proposta molto interessante per Stefano De Martino, tradimento in casa Rai: ecco tutti i dettagli della situazione. Stefano De Martino (screenshot YouTube)Stefano De Martino è una delle personalità più amate del mondo della televisione. Dopo la partecipazione ad “Amici” come ballerino, infatti, la sua carriera è decisamente decollata. Tra le sue trasmissioni di punta ricordiamo sicuramente “Made in Sud”, “Stasera tutto è possibile” e la nuovissima “Bar Stella”. Dopo un primo periodo in Mediaset, in particolare ad “Amici”, programma al quale Stefano ha preso parte in veste di concorrente, di ballerino professionista e giudice, il conduttore sembrava essersi stabilito definitivamente in Rai. Tuttavia, nelle ultime ore sembrerebbe essere ... Leggi su specialmag (Di martedì 22 febbraio 2022) In arrivo una proposta molto interessante perDein casa Rai: ecco tutti i dettagli della situazione.De(screenshot YouTube)Deè una delle personalità più amate del mondo della televisione. Dopo la partecipazione ad “Amici” come ballerino, infatti, la sua carriera è decisamente decollata. Tra le sue trasmissioni di punta ricordiamo sicuramente “Made in Sud”, “Stasera tutto è possibile” e la nuovissima “Bar Stella”. Dopo un primo periodo in Mediaset, in particolare ad “Amici”, programma al qualeha preso parte in veste di concorrente, di ballerino professionista e giudice, il conduttore sembrava essersi stabilito definitivamente in Rai. Tuttavia, nelle ultime ore sembrerebbe essere ...

Advertising

zazoomblog : Stasera tutto è possibile: tutti gli ospiti di Stefano De Martino. Puntata super - #Stasera #tutto #possibile:… - PasqualeMarro : #StefanoDeMartino, altro che Belen, torna dal suo primo amore - 361_magazine : Torna il programma su Raidue in primavera ma senza Stefano De Martino: ecco perché - ParliamoDiNews : Stefano De Martino fuori da Made in Sud per `colpa` di Amici 21? #FloraCanto #LorellaBoccia #PinoInsegno… - ElisaDiGiacomo : Stefano De Martino, due di picche alla Rai: Amici preferito a Made in Sud -