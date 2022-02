Stasera tutto è possibile: ecco gli ospiti della nuova puntata di oggi (Di martedì 22 febbraio 2022) Stasera in tv andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di Rai2 che appassiona tantissimi spettatori. Siete pronti a scoprire quali saranno gli ospiti di questa sera? Questa sera a partire dalle 21.20 su Rai2 ci saranno tanti grandi ospiti come Elettra Lamborghini, Angelo Pintus (protagonista della scorsa stagione di Lol), Marcello Sacchetta (ballerino e coreografo), Maurizio Casagrande, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian. Il tema di questa sera sarà “il giro del mondo in 80 Step” e, come di consueto, gli ospiti fissi saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Tra gli ospiti di questa puntata ci ... Leggi su zon (Di martedì 22 febbraio 2022)in tv andrà in onda unae imperdibiledi ““, il comedy show di Rai2 che appassiona tantissimi spettatori. Siete pronti a scoprire quali saranno glidi questa sera? Questa sera a partire dalle 21.20 su Rai2 ci saranno tanti grandicome Elettra Lamborghini, Angelo Pintus (protagonistascorsa stagione di Lol), Marcello Sacchetta (ballerino e coreografo), Maurizio Casagrande, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian. Il tema di questa sera sarà “il giro del mondo in 80 Step” e, come di consueto, glifissi saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Tra glidi questaci ...

