“Stanno costruendo azioni legali una dietro l’altra”: l’attacco dell’esperta reale contro i Sussex (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Principe Harry nelle scorse settimane aveva fatto richiesta di pagare personalmente per poter avere una scorta nel caso lui e la moglie Meghan avessero deciso di tornare a vivere nel Regno Unito, idea che non era molto lontana dalla realtà. Leggi anche -> “Questa è casa mia!” – Harry non molla e sfida la Famiglia reale: cosa succede Ma il Ministero degli Interni inglese ha respinto la richiesta del Duca di Sussex, che ha proceduto subito a impugnare un’azione legale contro la decisione. E in merito a questo fatto è intervenuta anche l’esperta reale Angela Levin, che si è scagliata contro il Principe Harry. Le accuse lanciate dall’esperta reale sono davvero molto dure, in primis perché stando alle sue parole, i Sussex starebbero facendo di tutto ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Principe Harry nelle scorse settimane aveva fatto richiesta di pagare personalmente per poter avere una scorta nel caso lui e la moglie Meghan avessero deciso di tornare a vivere nel Regno Unito, idea che non era molto lontana dalla realtà. Leggi anche -> “Questa è casa mia!” – Harry non molla e sfida la Famiglia: cosa succede Ma il Ministero degli Interni inglese ha respinto la richiesta del Duca di, che ha proceduto subito a impugnare un’azione legalela decisione. E in merito a questo fatto è intervenuta anche l’espertaAngela Levin, che si è scagliatail Principe Harry. Le accuse lanciate dall’espertasono davvero molto dure, in primis perché stando alle sue parole, istarebbero facendo di tutto ...

