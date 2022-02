Stampa e Palazzo: il mondo alle prese con le tensioni in Ucraina, il governo con quelle nella maggioranza (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - Il pressing dei partiti sul governo per una informativa urgente sulla crisi Ucraina; le tensioni nell'esecutivo dopo che la maggioranza e' tornata a spaccarsi sulle misure anti Covid, con la Lega che si è 'smarcata' in commissione votando assieme alle opposizioni. Nelle pagine politiche dei quotidiani trova ampio spazio anche la direzione del Partito democratico (con il segretario Letta che frena sui referendum), e il voto di oggi dell'Aula Senato sulla vicenda Open. Corriere della Sera maggioranza, nuove divisioni. La Lega schierata contro il green pass. E Giorgetti: lo stato di emergenza non si proroga. Letta frena sui referendum: "chiediamo serietà con governo. No a due quesiti, poi c'e' il Parlamento". E rilancia l'asse con M5s: ma si allarghi il campo. ... Leggi su agi (Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - Il pressing dei partiti sulper una informativa urgente sulla crisi; lenell'esecutivo dopo che lae' tornata a spaccarsi sulle misure anti Covid, con la Lega che si è 'smarcata' in commissione votando assiemeopposizioni. Nelle pagine politiche dei quotidiani trova ampio spazio anche la direzione del Partito democratico (con il segretario Letta che frena sui referendum), e il voto di oggi dell'Aula Senato sulla vicenda Open. Corriere della Sera, nuove divisioni. La Lega schierata contro il green pass. E Giorgetti: lo stato di emergenza non si proroga. Letta frena sui referendum: "chiediamo serietà con. No a due quesiti, poi c'e' il Parlamento". E rilancia l'asse con M5s: ma si allarghi il campo. ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi al termine della Riunione informale dei Membri del Consiglio eur… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco… - Palazzo_Chigi : Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 62 - telodogratis : Stampa e Palazzo: il mondo alle prese con le tensioni in Ucraina, il governo con quelle nella maggioranza - fisco24_info : Stampa e Palazzo: il mondo alle prese con le tensioni in Ucraina, il governo con quelle nella maggioranza: AGI - Il… -