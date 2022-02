Squalifica Mourinho e Tiago Pinto: la Roma si prepara al ricorso (Di martedì 22 febbraio 2022) . I giallorossi aspettano di acquisire gli atti Come riferisce l’Ansa la Roma aspetta di acquisire gli atti da studiare per la Squalifica a Mourinho e Tiago Pinto con l’obiettivo di presentare ricorso per il quale ha tempo sette giorni. Con lo Spezia, intanto, andrà sicuramente Foti in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) . I giallorossi aspettano di acquisire gli atti Come riferisce l’Ansa laaspetta di acquisire gli atti da studiare per lacon l’obiettivo di presentareper il quale ha tempo sette giorni. Con lo Spezia, intanto, andrà sicuramente Foti in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

