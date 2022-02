Sport Mediaset Champions | Ottavi #2 - Palinsesto Telecronisti Infinity+ Villarreal - Juventus Canale 5

(Di martedì 22 febbraio 2022) Martedì 22 febbraio, su5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l’andata deglidi finale diLeague “”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su.it.Dall’ Estadio de la Cerámica di Vila-Real va in scena la super sfida tra gli spagnoli che nella scorsa stagione...

Advertising

CalcioOggi : Caso plusvalenze: Juve e Napoli a rischio deferimento per illecito amministrativo - Sportmediaset - Sport Mediaset - TIM_vision : Attiva #TIMVISION Calcio e Sport e guardi le partite della UEFA #ChampionsLeague su Infinity+ e stasera Villareal v… - TIM_Official : Attiva #TIMVISION Calcio e Sport! Guardi le partite della UEFA #ChampionsLeague su Infinity+ e questa sera Villarea… - thevalse_ : RT @SManchester2003: @Gazzetta_it @MichaelCuomo7 Lutto a sport Mediaset top circo 24 e tra i cartonati che credevano di prenderlo a zero l'… - StefaniaPetyx : RT @Striscia: SPORT, LA MISSIONE IMPOSSIBILE A PALERMO @StefaniaPetyx #Striscialanotizia #stefaniapetyx -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Mediaset

Sport Mediaset

... andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa martedì 22 febbraio in diretta su Canale 5, SkyUno, Sky4K, Sky(canale 252 satellite) e in streaming su...A parlare, ai microfoni di, è Alessio Tacchinardi, doppio ex della sfida valida per l'andata degli ottavi in programma questa sera in Spagna tra Villarreal e Juventus. Tacchinardi: "La Juve ...La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it. Dall’ Estadio de la Cerámica di Vila-Real va in scena la super sfida tra gli spagnoli che nella scorsa stagione hanno vinto ...Gli ambasciatori Ue hanno dato il primo via libera al pacchetto di sanzioni da mettere in campo contro Mosca dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donestk e del Lugansk e l'invio ...