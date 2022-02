Sport invernali | l’importanza dell’acqua durante l’attività

Leggi su lopinionista

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il Dottor Zanasi come mai una corretta idratazione è fondamentale quando si praticain ambienti dalle temperature rigide MILANO – Gli amanti deglisi sa, non si fanno di certo fermare da ambienti ostili e pochi gradi sul termometro. Trovarsi a praticareal freddo e in circostanze avverse all’uomo rende ancora più fondamentale la corretta assunzione di acqua. In questo contesto, tuttavia, si tende spesso a sottostimare questo elemento nel momento in cui, invece, i fattori che portano a una perdita di liquidi e a un necessario aumento dell’apporto idrico si moltiplicano. Il Dottor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega come gestire in maniera equilibrata ...