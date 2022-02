Sport e Salute: Cozzoli, 'risorse Pnrr per sostenibilità ambientale possono mutare volto Paese' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - “Salute e sostenibilità sono gli elementi portanti di Sport e Salute. La responsabilità ambientale tocca trasversalmente tutti i temi legati allo Sport e alla Salute. Parlarne in termini futuri è un errore. Le risorse del Pnrr per la sostenibilità ambientale possono mutare il volto del nostro Paese”. Lo ha detto Vito Cozzoli, Presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A. intervenendo in video alla tavola rotonda “Sport, Salute e Ambiente per una nuova Cultura D'Impresa” organizzata da Confimea. Molta strada ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - “sono gli elementi portanti di. La responsabilitàtocca trasversalmente tutti i temi legati alloe alla. Parlarne in termini futuri è un errore. Ledelper laildel nostro”. Lo ha detto Vito, Presidente e amministratore delegato diS.p.A. intervenendo in video alla tavola rotonda “e Ambiente per una nuova Cultura D'Impresa” organizzata da Confimea. Molta strada ...

