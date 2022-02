Spice Girls, la reunion per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta: “Invito mandato, ecco cosa accade ora” (Di martedì 22 febbraio 2022) I fan delle Spice Girls salteranno dalle sedie: la band britannica nata nel 1994 a Londra potrebbe riunirsi. L’occasione speciale è quella del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, in programma il prossimo 4 giugno. “I capi della Bbc sono determinati a organizzare uno spettacolo da ricordare e quale band è più iconica delle Spice Girls? L’Invito è stato fatto e ora è nelle mani delle ragazze”, ha raccontato una fonte al Sun, che poi ha affermato che il gruppo vorrebbe ‘recuperare’ l’assenza al Giubileo di Diamante 2012 al quale Melanie C, Victoria, Geri, Emma e Melanie B e non avevano preso parte a causa di alcuni impegni di lavoro pregressi. Nel 2019, invece, il gruppo aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) I fan dellesalteranno dalle sedie: la band britannica nata nel 1994 a Londra potrebbe riunirsi. L’occasione speciale è quella deldi, in programma il prossimo 4 giugno. “I capiBbc sono determinati a organizzare uno spettacolo da ricordare e quale band è più iconica delle? L’è stato fatto e ora è nelle mani delle ragazze”, ha raccontato una fonte al Sun, che poi ha affermato che il gruppo vorrebbe ‘recuperare’ l’assenza aldi Diamante 2012 al quale Melanie C, Victoria, Geri, Emma e Melanie B e non avevano preso parte a causa di alcuni impegni di lavoro pregressi. Nel 2019, invece, il gruppo aveva ...

Advertising

FQMagazineit : Spice Girls, la reunion per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta: “Invito mandato, ecco cosa accade ora” - sailormadly : Comunque io sono in macchina ascoltando le Spice Girls e sto andando a dire un sì di cui mi pentirò 3 secondi dopo.… - alessiasidec : Sto cercando le clip per l’edit delle twice e ho realizzato che qui È UNA SPICE GIRLS ???????????? - leggoit : Queen's Jubilee, le Spice Girls pronte a tornare: al concerto per la regina ci sarà anche Victoria Beckham - BestOfMelanieC : RT @soundsblogit: Spice Girls, reunion per il Giubileo della Regina? Melanie C risponde: “Dovete chiederlo a Geri…” -