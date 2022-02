Spalletti ritrova Insigne e Politano per la sfida contro il Barcellona

(Di martedì 22 febbraio 2022) Doppio rientro in casa azzurra,ildovrebbero rientrare. Ecco quanto si legge sul Corriere dello … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : Probabili formazioni Cagliari-Napoli: Mazzarri ritrova il Napoli nella sfida tra toscani contro Spalletti di scena… - Salvato95551627 : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Barcellona-Napoli, Spalletti si affida a Mertens con Osimhen: il belga ritrova gli avversari che lo consegnarono al… - ParliamoDiNews : Barcellona-Napoli, Spalletti si affida a Mertens con Osimhen: il belga ritrova gli avversari che lo consegnarono al… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti ritrova

Tutto Napoli

...SCUDETTO - Il Napoli sia navigare tra gli ostacoli, ad affrontare assenze pesanti con continuità. È proprio per queste grandissime difficoltà che viene fuori l'enorme merito di. ...Verso Cagliari - Napoli, la squadra dilunedì sfiderà gli uomini di Mazzarri nel posticipo del lunedì di Serie A. Dal primo minuto in attacco potrebbe partire Dries Mertens. Il numero 14 azzurro potrebbe dare un po' di riposo ad ...I primi a tornare dovrebbero essere Insigne e Politano, Spalletti si augura di ritrovarli giovedì e le sensazioni sono positive, c'è ottimismo per riaverli a disposizione".Il Napoli applica la "dura legge del gol": un grandissimo Cagliari si deve accontentare dell'1-1 alla Unipol Domus.