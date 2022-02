Sostegni Ter, Pittoni (Lega): “Asse trasversale per aggiornamento delle GPS già quest’anno” (Di martedì 22 febbraio 2022) "Come annunciato, abbiamo depositato l'emendamento al decreto Sostegni ter che garantisce già quest'anno l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze e apprendiamo con soddisfazione che la stessa cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) "Come annunciato, abbiamo depositato l'emendamento al decretoter che garantisce già quest'anno l'graduatorie per le supplenze e apprendiamo con soddisfazione che la stessa cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle". L'articolo .

