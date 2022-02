“Sono stata zitta troppo”: il fuori onda al GF Vip che “incastra” Katia Ricciarelli (Di martedì 22 febbraio 2022) Katia Ricciarelli, puntata impegnativa la 43esima del GF Vip. Si è ovviamente dato ampio spazio al triangolo che si fa sempre più complicato tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, ma anche la cantante lirica è stata più volte protagonista della diretta del lunedì. Intanto perché ha avuto un faccia a faccia con l’attore. Sin dall’inizio i due Sono sempre stati uniti, ma dopo le ultime vicende nella Casa, almeno per Katia Ricciarelli, l’equilibrio si è rotto. Alfonso Signorini ha convocato entrambi in Mistery Room, poi ha mandato in onda varie clip degli ultimi giorni e la cantante ha accusato Alex Belli di esibizionismo: “Io voglio bene a Soleil ma c’è caduta come una pera cotta. Sei venuto per prendere tua moglie e ancora dobbiamo vedere queste cose? Se non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022), puntata impegnativa la 43esima del GF Vip. Si è ovviamente dato ampio spazio al triangolo che si fa sempre più complicato tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, ma anche la cantante lirica èpiù volte protagonista della diretta del lunedì. Intanto perché ha avuto un faccia a faccia con l’attore. Sin dall’inizio i duesempre stati uniti, ma dopo le ultime vicende nella Casa, almeno per, l’equilibrio si è rotto. Alfonso Signorini ha convocato entrambi in Mistery Room, poi ha mandato invarie clip degli ultimi giorni e la cantante ha accusato Alex Belli di esibizionismo: “Io voglio bene a Soleil ma c’è caduta come una pera cotta. Sei venuto per prendere tua moglie e ancora dobbiamo vedere queste cose? Se non ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono stata Green Pass clonato: Attenti alla truffa ... il quale avvisa i cittadini che la Certificazione Verde COVID - 19 è stata Clonata. Nulla di più ... basti vedere anche il tipo di link o il nome, spesso infatti ci sono casi in cui Ministero della ...

Il polo artistico romano che si ispira ai caffè culturali delle avanguardie del Novecento ...che si è potuto riportare alla luce i resti dell'abside orientale della Basilica Ulpia che sono ... L'intervento di ripristino degli spazi è stata un'avventura complessa. Qual è stato l'approccio ...

Serena Rossi: «Sono stata bocciata per il ruolo di Lila ne L’amica geniale» Corriere della Sera Daria Bignardi racconta perché i libri sono i nostri compagni di vita Poi però è arrivata quasi un’illuminazione, ero in un periodo particolare e mi sono detta che in realtà io vorrei scrivere dei libri che mi hanno rovinata, quelli che mi hanno fatto davvero male” ci ...

Un incendio minaccia la pineta E’ stata una fortuna per gli abitanti della zona, ma anche per l’immagine paesaggistica di Castelnovo, avere i Vigili a poche centinaia di metri di distanza dal punto in cui si è sviluppato l’incendio ...

