Sono 60 029 i nuovi casi di Covid - 19 | altri 322 decessi

Advertising

infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 febbraio: 60.029 nuovi casi, i morti sono 322 - MarcG_69 : RT @momentosera: #CoronavirusItalia: 60.029 nuovi casi (12.494.459 dall'inizio). I decessi odierni sono 322 (153.190 da febbraio 2020). I t… - fainformazione : Covid al 22 febbraio 2022: indice di positività al 9,94%, 322 i nuovi decessi 60.029 i nuovi casi di coronavirus… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #CoronavirusItalia: 60.029 nuovi casi (12.494.459 dall'inizio). I decessi odierni sono 322 (153.190 da febbraio 2020). I t… - fainfocronaca : Covid al 22 febbraio 2022: indice di positività al 9,94%, 322 i nuovi decessi 60.029 i nuovi casi di coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono 029

Fino ad oggistate somministrate in tutto il Paese 133.339.706 dosi di vaccino. Leggi Anche 'Stop Green pass dal 31 marzo': un emendamento della Lega spacca la maggioranza in Commissione La ...Nelle ultime 24 orestati 60.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 24.408 . I tamponi effettuati603.639 (ieri 231.766). La percentuale di positivi considerando il ...Covid in Italia, il bollettino di martedì 22 febbraio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 60.029 su 603.639 tamponi (ieri erano stati 24.408 su ...Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 603.639 (ieri 231.766) con un rapporto positivi tamponi è del 9,9% rispetto al 10,5% di ieri. La regione con più casi odierni è la Lombardia ...