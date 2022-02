Sondaggi politici | Fratelli d’Italia primo partito | Pd e Lega calano

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) –e il vantaggio su Pd eaumenta. Ilo Swg per il TgLa7, sulle intenzioni di voto in questo momento, attribuisce il 21,4% alguidato da Giorgia Meloni, senza variazioni rispetto ad una settimana fa. IlDemocratico perde lo 0,4% e scende al 20,7%, mentre lacede lo 0,2% e scivola al 16,8%. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,3% e ora vale il 13,1%. In calo Forza Italia (7,8%) mentre Azione e Più Europa arrivano al 5,1%. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il partito di Meloni al 21,4%, scendono dem e Carroccio Fratelli d'Italia primo partito e il vantaggio su Pd e Lega aumenta. Il sondaggio Swg per il TgLa7, sulle intenzioni di voto in questo momento, attribuisce il 21,4% al partito guidato da Giorgia Meloni, senza variazioni rispetto ad una settimana fa. Il Partito Democratico perde lo 0,4% e scende al 20,7%, mentre la Lega cede lo 0,2% e scivola al 16,8%. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,3% e ora vale il 13,1%. In calo Forza Italia (7,8%) mentre Azione e Più Europa arrivano al 5,1%.