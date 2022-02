(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) -d'e il vantaggio su Pd eaumenta. Ilo Swg per il TgLa7, sulle intenzioni di voto in questo momento, attribuisce il 21,4% alguidato da Giorgia Meloni, senza variazioni rispetto ad una settimana fa. IlDemocratico perde lo 0,4% e scende al 20,7%, mentre lacede lo 0,2% e scivola al 16,8%. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,3% e ora vale il 13,1%. In calo Forza(7,8%) mentre Azione e Più Europa arrivano al 5,1%.

Advertising

TV7Benevento : Sondaggi politici: Fratelli d'Italia primo partito, Pd e Lega calano - - italiaserait : Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo partito, Pd e Lega calano - sulsitodisimone : Sondaggi politici: Fratelli d'Italia primo partito, Pd e Lega calano - fisco24_info : Sondaggi politici: Fratelli d'Italia primo partito, Pd e Lega calano: (Adnkronos) - Il partito di Meloni al 21,4%,… - gazzettadegliau : RT @BelpietroTweet: Lo sfogo dell’ex banchiere contro i partiti non è servito a nulla. Le fibrillazioni continueranno e i politici penseran… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

non lo premiano Difficile oggi mantenere quella promessa mentre gli ucraini sono ... Così oggi un sondaggio del centro ucraino per gli studi economici espiega che il 55% dei ...... si può pensare poi a qualche incontro a livello più alto, partendo dai direttori. Una ... si riunisce questo gruppo, si fanno i prini '' sulle concessioni reciproche possibili. Draghi ...decantazione e mediazione degli interessi particolari e di formazione del ceto politico, demandando invece a continui ed infiniti sondaggi e consultazioni online della base (che dovrebbero ...(Adnkronos) – Fratelli d’Italia primo partito e il vantaggio su Pd e Lega aumenta. Il sondaggio Swg per il TgLa7, sulle intenzioni di voto in questo momento, attribuisce il 21,4% al partito guidato da ...