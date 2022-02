Soleil Sorge | ‘tradita’ proprio da lui | Fuori dal Gf Vip emerge tutto

(Di martedì 22 febbraio 2022)è di nuovo al centro del ‘ciclone mediatico’ per il triangolo con Alex e Delia.dalla casa però qualcuno ha svelato che cosa gli ha raccontato la gieffina. La gieffina è tornata a far parlare di sé dopo l’ingresso di Alex nella casa più spiata d’Italia. Il rapporto con Delia e il Belli ha fatto molto discutere all’esterno della casa e gli ultimi avvenimenti hanno infuocato il web.-Altranotiziasta vivendo un momento di crisi all’interno del reality Mediaset. Il Grande Fratello Vip ha permesso ai concorrenti di fare una festa in maschera ed èdurante la serata che qualcosa ha sconvolto tutti. Che cosa è capitato?e il comportamento ...

Advertising

fanpage : Lo sfogo della zia di Soleil nei confronti di Alex e Delia dopo quanto successo durante la festa di Sabato sera.… - fanpage : #Gfvip Katia Ricciareli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto su alcuni coinquilini, poi ch… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Soleil Sorge critica Delia Duran per averla baciata: 'E' la prova che è tutta una stron… - IsaeChia : #GfVip 6, è guerra aperta tra Davide Silvestri e Soleil Sorge: “Adesso ci divertiamo, vedrai!” La nomination dell’… - larabettini1974 : RT @gcomestaitesoro: Soleil Anastasia Sorge recuperando un posto nel mio cuore con la nomination all'iguana amo vederlo #gfvip #GFVip2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Al Gf Vip, dopo la seconda uscita di Alex Belli dal reality show,ha fatto una confessione inaspettata a Sophie e a Lulù parlando proprio del nuovo addio dell'attore alla casa più spiata d'Italia. Ecco che cosa ha detto alle coinquiline. Foto per ...Finalmente scoccherà la scintilla? Nel frattempo in casa si è consumato uno scontro terribile tra Davide Silvestri e, la cui amicizia sembra essere giunta al capolinea definitivo. ...La quarantatreesima puntata del Gf Vip ci ha regalato tantissime emozioni: dall’eliminazione di Kabir Bedi all’uscita (di nuovo) di Alex Belli dalla Casa di Cinecittà, che si è lasciato alle spalle ...E in questa occasione Soleil Sorge ha preso una decisione choc nominando Davide Silvestri perchè non si sarebbe mai esposto più di tanto in questi mesi passati nella casa più spiata dagli italiani.