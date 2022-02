Soleil ammette: “Ho baciato tante donne, il mio primo bacio è stato ad una ragazza” (Di martedì 22 febbraio 2022) Alfonso Signorini ieri sera ha mostrato a tutti i gieffini le immagini del bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran e i concorrenti sono rimasti spiazzati dalla passione con cui le due si sono avvinghiate. Subito dopo la puntata Nathaly Caldonazzo ha chiesto a Soleil se si fosse pentita del bacio con la venezuelana, ma la Sorge ha spiegato di aver baciato più donne nella sua vita. “Stare in mezzo ad una coppia mai, non è una cosa per me. Come mai ho baciato una donna? Guarda che in realtà il mio primo bacio è stato con una ragazza. Quella non è una cosa strana per me, era l’ultima delle cose, anzi… è successo più volte. Però con Delia non è stato un bacio passionale”. … ... Leggi su biccy (Di martedì 22 febbraio 2022) Alfonso Signorini ieri sera ha mostrato a tutti i gieffini le immagini deltraSorge e Delia Duran e i concorrenti sono rimasti spiazzati dalla passione con cui le due si sono avvinghiate. Subito dopo la puntata Nathaly Caldonazzo ha chiesto ase si fosse pentita delcon la venezuelana, ma la Sorge ha spiegato di averpiùnella sua vita. “Stare in mezzo ad una coppia mai, non è una cosa per me. Come mai houna donna? Guarda che in realtà il miocon una. Quella non è una cosa strana per me, era l’ultima delle cose, anzi… è successo più volte. Però con Delia non èunpassionale”. … ...

Advertising

StraNotizie : Soleil ammette: “Ho baciato tante donne, il mio primo bacio è stato ad una ragazza” - ParliamoDiNews : Gf Vip, Delia ammette: il bacio con Soleil le è piaciuto e Alex la provoca #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… - CriticonaReale : Anche Delia ammette che i montaggi sono stati fatti per far credere che Soleil avesse detto ti amo #gfvip - crisbbb2 : RT @Soleilcentrica: N: hai mai baciato una donna Soleil: Sii certo, il mio primo bacio l ho dato ad una donna Soleie ammette, non ditelo a… - raffy2313 : RT @Soleilcentrica: N: hai mai baciato una donna Soleil: Sii certo, il mio primo bacio l ho dato ad una donna Soleie ammette, non ditelo a… -