Sofia Goggia si racconta a Rtl 102 5 tra l’olimpiade 2022 e Milano-Cortina 2026

Milano – Sofia Goggia è stata ospite questa mattina in "Non Stop News" su Rtl 102.5 con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro e ha parlato di quest'olimpiade e di Milano-Cortina 2026. UN BILANCIO DI QUEST'OLIMPIADE "Chiaramente a livello di medaglia è stata un'edizione molto ricca. Rispetto alle scorse c'è stato un oro in meno ma ci sono state tante medaglie in più, tanti argenti e bronzi in più, tutto sommato è stata una trasferta molto positiva per l'Italia, anche in ottica Milano-Cortina 2026, mi sento già carica solo adesso a pensarci", ha raccontato Sofia Goggia. "Mi viene voglia di impostare questi quattro anni al meglio per riuscire a essere pronta per quell'evento ...

