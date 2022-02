Sofia Goggia: “La polemica di Ninna Quario è sgradevole e irrispettosa” (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano – Torna la sciatrice argento olimpico di discesa libera sulla polemica con la mamma di Federica Brignone. Sofia Goggia aveva già risposto a Ninna Quario, al suo ritorno in Italia dalla Cina: “La risonanza parla chiaro, l’infortunio era tosto..”. (leggi qui) Ai microfoni di Rtl, l’azzurra dice: “La polemica è irrispettosa e sgradevole”. La madre della Brignone, che poi si era scusata successivamente, spiegando le sue parole a riguardo, aveva gettato dei dubbi sull’entità dell’entità del problema fisico al ginocchio: “Sofia è egocentrica e il suo infortunio non è stato poi così grave”. (leggi qui) La Goggia precisa: “Non ho bisogno di fomentare questa polemica che è stata molto ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano – Torna la sciatrice argento olimpico di discesa libera sullacon la mamma di Federica Brignone.aveva già risposto a, al suo ritorno in Italia dalla Cina: “La risonanza parla chiaro, l’infortunio era tosto..”. (leggi qui) Ai microfoni di Rtl, l’azzurra dice: “La”. La madre della Brignone, che poi si era scusata successivamente, spiegando le sue parole a riguardo, aveva gettato dei dubbi sull’entità dell’entità del problema fisico al ginocchio: “è egocentrica e il suo infortunio non è stato poi così grave”. (leggi qui) Laprecisa: “Non ho bisogno di fomentare questache è stata molto ...

