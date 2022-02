Sky Sport Champions, Diretta Ottavi #2 - Palinsesto Telecronisti NOW (Di martedì 22 febbraio 2022) Le Coppe Europee entrano nel vivo. Martedì 22 febbraio, e mercoledì 23 febbraio, torna la UEFA Champions League con la seconda giornata degli Ottavi di finale live su Sky e in streaming su NOW. Martedì alle 21... Leggi su digital-news (Di martedì 22 febbraio 2022) Le Coppe Europee entrano nel vivo. Martedì 22 febbraio, e mercoledì 23 febbraio, torna la UEFALeague con la seconda giornata deglidi finale live su Sky e in streaming su NOW. Martedì alle 21...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Le parole del CEO Sport nerazzurro: 'Saremo protagonisti fino in fondo, i momenti di sofferenza s… - SkySport : Lukaku, solo 7 tocchi col Chelsea contro il Palace. Tuchel: 'Non è ciò che vogliamo' #SkySport #Lukaku #Tuchel - SkySport : CAGLIARI-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Pereiro (58’) ? #Osimhen (87’) ? SERIE A – 26^ GIORNATA ??… - sportli26181512 : Ajax-Nouri, risarcimento di 8 milioni alla famiglia del giocatore: Il centrocampista marocchino subì un arresto car… - nonlinearterms : @Matteo25977859 @saulnigg @marifcinter Klopp sbaglia ma Matteo29373929 no. Mi farei due domande fossi in te.… -