Sinner, rimonta da campione contro Fokina: guarda gli highlights

Nella gara del primo turno del torneo di tennis Atp di Dubai, Jannik Sinner supera Davidovich - Fokina per 4 - 6, 7 - 6, 6 - 3. L'azzurro, dopo aver ceduto al primo set, salva tre match point e batte ...

