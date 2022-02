Sindaco Cagliari | «Tifosi Napoli hanno provocato i nostri Ora vengano puniti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 febbraio 2022) . Il messaggio social di Paolo Truzzu Queste le parole deldiPaolo Truzzu, scritte su Facebook a dopo gli scontri verificatisi marginalmente a. Le sue parole: «Solo l’intelligenza e il buonsenso deitaniimpedito che una partita di calcio potesse trasformarsi in una giornata drammatica. Bastava reagire alla provocazione del tifo organizzato del, in pieno centro, per scatenare un inferno in città.è stata superiore dentro e fuori dal campo. Ho già manifestato le mie considerazioni a Prefetto e Questore, lo ribadirò alla ministra Lamorgese in maniera netta, maggior prevenzione e migliore organizzazione nel rispetto dei protocolli previsti è di loro responsabilità. Fatti del genere non ...