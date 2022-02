Silvio Berlusconi smentisce: non sposerò Marta Fascina (Di martedì 22 febbraio 2022) «Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse... Leggi su feedpress.me (Di martedì 22 febbraio 2022) «Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signoraè così profondo e solido che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse...

