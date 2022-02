Silvio Berlusconi si sposa. La dolce notizia inaspettata, malumori in famiglia (Di martedì 22 febbraio 2022) Ritirata? Ma quando mai. Silvio Berlusconi è inarrestabile e nessuno si aspettava il contrario. Avrà perso dei colpi in politica di recente, ma per quanto concerne invece la sua sfera sentimentale non demorde affatto, anzi, tutt’altro. Il Cavaliere, rullo di tamburi, starebbe per convolare a nozze con la sua Marta Fascina, sua fidanzata dall’anno 2020. Certamente è giovanissima, 53 anni meno di lui, parliamo di più di mezzo secolo, intelligente, bella e di classe. Marta Fascina è un’elegante 32enne con un curriculum di tutto rispetto. Originaria di Melito di Porto Salvo, in Calabria, si è laureata alla Sapienza di Roma. Dopo il ruolo di assistente di Licia Ronzulli, è deputata nella IV commissione Difesa. Inoltre, avrebbe ricoperto un importante ruolo nell’ufficio stampa del Milan. Silvio Berlusconi la sposerà ... Leggi su tuttivip (Di martedì 22 febbraio 2022) Ritirata? Ma quando mai.è inarrestabile e nessuno si aspettava il contrario. Avrà perso dei colpi in politica di recente, ma per quanto concerne invece la sua sfera sentimentale non demorde affatto, anzi, tutt’altro. Il Cavaliere, rullo di tamburi, starebbe per convolare a nozze con la sua Marta Fascina, sua fidanzata dall’anno 2020. Certamente è giovanissima, 53 anni meno di lui, parliamo di più di mezzo secolo, intelligente, bella e di classe. Marta Fascina è un’elegante 32enne con un curriculum di tutto rispetto. Originaria di Melito di Porto Salvo, in Calabria, si è laureata alla Sapienza di Roma. Dopo il ruolo di assistente di Licia Ronzulli, è deputata nella IV commissione Difesa. Inoltre, avrebbe ricoperto un importante ruolo nell’ufficio stampa del Milan.la sposerà ...

