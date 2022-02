Silvio Berlusconi si sposa con Marta Fascina? Le voci da Arcore e l’indiscrezione di Libero (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente Silvio Berlusconi si sposa con Marta Fascina? Un bacio in tribuna a Monza e altri piccoli indizi sono quelli che Libero Quotidiano enumera oggi in un articolo a firma di Salvatore Dama. Che parla di un annuncio imminente e di resistenza da parte dei figli di Veronica Lario. Berlusconi ha chiuso il suo primo matrimonio con Carla Dall’Oglio nel 1985. Nel 2009 la chiusura dell’unione con Miriam Bartolini, con tanto di uscita pubblica sullo stile di vita del marito. Poi il fidanzamento nel frattempo chiuso con Francesca Pascale. Qualche settimana prima Diva e Donna aveva pubblicato alcuni scatti di Silvio e Marta. Le immagini ritraevano l’ex premier e la deputata azzurra in vacanza in Svizzera. Le nozze annunciate del ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidentesicon? Un bacio in tribuna a Monza e altri piccoli indizi sono quelli cheQuotidiano enumera oggi in un articolo a firma di Salvatore Dama. Che parla di un annuncio imminente e di resistenza da parte dei figli di Veronica Lario.ha chiuso il suo primo matrimonio con Carla Dall’Oglio nel 1985. Nel 2009 la chiusura dell’unione con Miriam Bartolini, con tanto di uscita pubblica sullo stile di vita del marito. Poi il fidanzamento nel frattempo chiuso con Francesca Pascale. Qualche settimana prima Diva e Donna aveva pubblicato alcuni scatti di. Le immagini ritraevano l’ex premier e la deputata azzurra in vacanza in Svizzera. Le nozze annunciate del ...

