Silvia Mezzanotte ospite della nuova puntata di "Storie di musica" il format di Alberto Salerno

Sono online le nuove puntate di "Storie di musica", in onda sul canale YouTube di Alberto Salerno e da venerdì 25 febbraio, incontro con Silvia Mezzanotte che è stata componente e voce dei Matia Bazar – dopo l'uscita dal gruppo di Laura Valente – dal 1999 al 2016, vincendo il Festival di Sanremo 2002 con il brano "Messaggio d'amore". Nel canale YOUTUBE troverete anche tra le puntate precedenti, quella in cui si ripercorre la storia della DDD Drogueria di Drugolo con Licia Galanti, figlia di Roberto Galanti, fondatore – insieme al barone Lando Lanni della Quara – dell'etichetta fondata nel 1972 – e chiusa nel 1992 – che ha pubblicato nomi importanti della scena cantautorale italiana, come Enzo Jannacci, Mia Martini, Fiorella Mannoia.

