Sicurezza e legalità, giovani schierati «on the road»: nei panni della Polizia locale di Bergamo (Di martedì 22 febbraio 2022) È l’accordo di collaborazione siglato nella mattinata di martedì 22 febbraio tra il Comando della Polizia locale di Bergamo e l’Associazione socio educativa Ragazzi On the road. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 22 febbraio 2022) È l’accordo di collaborazione siglato nella mattinata di martedì 22 febbraio tra il Comandodie l’Associazione socio educativa Ragazzi On the

Advertising

webecodibergamo : Sicurezza e legalità, giovani schierati «on the road»: nei panni della Polizia locale di Bergamo - ItalyinPanama : RT @iila_org: Al via il corso “Lotta al traffico illecito di beni culturali'. #IILA insieme a @ItalyMFA e il Comando @_Carabinieri_ Tutela… - culturaliila : RT @iila_org: Al via il corso “Lotta al traffico illecito di beni culturali'. #IILA insieme a @ItalyMFA e il Comando @_Carabinieri_ Tutela… - vocidicitta : Nuovo articolo: Iniziano le Olimpiadi della Legalità e della Sicurezza 2022 di James Fox - EmbajadaEcuITA : RT @iila_org: Al via il corso “Lotta al traffico illecito di beni culturali'. #IILA insieme a @ItalyMFA e il Comando @_Carabinieri_ Tutela… -