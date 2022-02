Sicurezza e legalità, giovani “On the Road” nei panni della Polizia Locale di Bergamo (Di martedì 22 febbraio 2022) Bergamo. Torna il progetto “Ragazzi on the Road”. Siglato infatti l’accordo di collaborazione tra il Comando della Polizia Locale di Bergamo e l’Associazione Socio Educativa Ragazzi On The Road: a sottoscriverlo il comandante Gabriella Messina, il presidente Egidio Provenzi e il vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Sergio Gandi. Un progetto unico in Italia, giunto al suo 15esimo anno di attività, e nato dalla sensibilità di un agente di Polizia Locale, Giuseppe Fuschino, e del giornalista Alessandro Invernici. “Accorciare le distanze”, sviluppare e accrescere la consapevolezza delle regole ed il senso civico nei ragazzi. Questi, in sintesi, gli obiettivi della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 22 febbraio 2022). Torna il progetto “Ragazzi on the”. Siglato infatti l’accordo di collaborazione tra il Comandodie l’Associazione Socio Educativa Ragazzi On The: a sottoscriverlo il comandante Gabriella Messina, il presidente Egidio Provenzi e il vicesindaco e assessore alladel Comune di, Sergio Gandi. Un progetto unico in Italia, giunto al suo 15esimo anno di attività, e nato dalla sensibilità di un agente di, Giuseppe Fuschino, e del giornalista Alessandro Invernici. “Accorciare le distanze”, sviluppare e accrescere la consapevolezza delle regole ed il senso civico nei ragazzi. Questi, in sintesi, gli obiettivi...

