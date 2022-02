Sicilia, corruzione in azienda trasporto Regione (Di martedì 22 febbraio 2022) Una persona agli arresti domiciliari e 8 con misure interdittive. Queste le misure cautelari eseguite oggi dai finanzieri del comando provinciale di Palermo nell'ambito di una inchiesta che vede indagate nel complesso 16 soggetti. I reati ipotizzati a vario titolo sono: corruzione per atto contrario ai doveri d`ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'inchiesta riguarda un`importante società interamente partecipata dalla Regione Siciliana che svolge il servizio di trasporto pubblico locale, sia a livello urbano che interurbano.Gli elementi acquisiti allo stato, riguardo l'azienda di trasporto Siciliana ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 febbraio 2022) Una persona agli arresti domiciliari e 8 con misure interdittive. Queste le misure cautelari eseguite oggi dai finanzieri del comando provinciale di Palermo nell'ambito di una inchiesta che vede indagate nel complesso 16 soggetti. I reati ipotizzati a vario titolo sono:per atto contrario ai doveri d`ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'inchiesta riguarda un`importante società interamente partecipata dallana che svolge il servizio dipubblico locale, sia a livello urbano che interurbano.Gli elementi acquisiti allo stato, riguardo l'dina ...

