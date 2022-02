“Sia fatta la Tua Volontà. Il valore di un’Identità”, nel libro di Giovanna Cicilano il diario di una rinascita e di una conversione a Cristo (Di martedì 22 febbraio 2022) La musicista, cantautrice e scrittrice pugliese Giovanna Cicilano torna in libreria con una nuova edizione del suo “Sia fatta la Tua Volontà. Il valore di un’Identità”. Il libro, pubblicato per la prima volta nel 2019 da Europa edizioni, è stato ristampato lo scorso dicembre dalla casa editrice Effatà nella collana Vita-grafie con il sottotitolo “diario di una rinascita”. Il volume, scritto in prima persona, è l’autobiografia di una donna che, dopo tante difficoltà e dopo aver imboccato strade sbagliate, ritrova la fede e riconosce la presenza di Dio nella sua vita. Giovanna nasce nel 1977 a San Giovanni Rotondo e cresce a Cagnano Varano, un piccolo paesino a nord del Gargano nella provincia di Foggia. Una famiglia ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 22 febbraio 2022) La musicista, cantautrice e scrittrice pugliesetorna in libreria con una nuova edizione del suo “Siala Tua. Ildi”. Il, pubblicato per la prima volta nel 2019 da Europa edizioni, è stato ristampato lo scorso dicembre dalla casa editrice Effatà nella collana Vita-grafie con il sottotitolo “di una”. Il volume, scritto in prima persona, è l’autobiografia di una donna che, dopo tante difficoltà e dopo aver imboccato strade sbagliate, ritrova la fede e riconosce la presenza di Dio nella sua vita.nasce nel 1977 a San Giovanni Rotondo e cresce a Cagnano Varano, un piccolo paesino a nord del Gargano nella provincia di Foggia. Una famiglia ...

RobertoSignore7 : RT @VincenzoPuro: Sembra quasi che ogni 'azione' politica di Calenda sia fatta per evitare nasca in Italia un grande polo riformista che ri… - Il_Mago_KK : @3dc8 @clacolosimo @simondritt Puoi evitarlo migliorando la fase difensiva, il gol di ieri non è dovuto a uno sbare… - antonelloquart1 : @laura_ceruti @matteorenzi Ti dò un consiglio: fai finta che non sia successo niente, fischietta con le mani in tas… - geppodanese : @PLDC09710726 'sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra' - ferrarisergio4 : RT @SempreSperare: @ferrarisergio4 Usare è brutto Sergio, per che cosa poi...osare un saluto si...fa bene al cuore. Sia un sereno giorno c… -