Si allontana da casa: trovato mentre vaga a piedi a 125 km di distanza (Di martedì 22 febbraio 2022) Si è allontanato in mattinata dalla sua casa di Collegno, nel Torinese, ed è stato trovato nel tardo pomeriggio di giovedì sull'autostrada Torino-Savona, al casello di Millesimo (Savona), ossia a oltre 125... Leggi su europa.today (Di martedì 22 febbraio 2022) Si èto in mattinata dalla suadi Collegno, nel Torinese, ed è statonel tardo pomeriggio di giovedì sull'autostrada Torino-Savona, al casello di Millesimo (Savona), ossia a oltre 125...

Advertising

PerugiaToday : Valfabbrica, maltrattamenti e soprusi sull'anziano marito: il giudice allontana di casa la moglie violenta - StefaniaVaselli : RT @11Giuliano: Strani Malori: Castelfraanco,esce da casa in bici, operaio 50enne trovato morto 14 ore. Lascia moglie e figli. CASTELFRANCO… - beabalda : RT @11Giuliano: Strani Malori: Castelfraanco,esce da casa in bici, operaio 50enne trovato morto 14 ore. Lascia moglie e figli. CASTELFRANCO… - FuoriIncuboUe : RT @11Giuliano: Strani Malori: Castelfraanco,esce da casa in bici, operaio 50enne trovato morto 14 ore. Lascia moglie e figli. CASTELFRANCO… - rscalt76 : RT @11Giuliano: Strani Malori: Castelfraanco,esce da casa in bici, operaio 50enne trovato morto 14 ore. Lascia moglie e figli. CASTELFRANCO… -