Sì al latino nelle scuole medie | aiuta a capire il presente

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Non è possibile immaginare un intervento normativo per reintrodurre l’insegnamento del, tuttavia, se deliberato dai collegi dei docenti nell’ambito dell’autonomia riconosciuta ai singoli istituti, può essere una scelta opportuna “per valorizzare l’eredità della tradizione greca e latina, così da trasmetterla alle studentesse e agli studenti, non soltanto come patrimonio del passato, ma come chiave di interpretazione e di lettura della contemporaneità”. Lo scrive il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, rispondendo ad un’interrogazione presentata dai senatori di Forza Italia Antonio Barboni, Anna Maria Bernini, Nazario Pagano, Urania Papatheu e Fulvia Caligiuri. Gli esponenti azzurri, dopo aver ricordato che “a partire dall’anno scolastico 1977/1978 l’insegnamento della ...

Il sì del ministro dell'Istruzione Bianchi in risposta a interrogazione senatori Fi Non è possibile immaginare un intervento normativo per reintrodurre l'insegnamento delscuole medie , tuttavia, se deliberato dai collegi dei docenti nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai singoli istituti, può essere una scelta opportuna "per valorizzare l' eredità ...Roma, 22 feb. " Non è possibile immaginare un intervento normativo per reintrodurre l'insegnamento delscuole medie, tuttavia, se deliberato dai collegi dei docenti nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai singoli istituti, può essere una scelta opportuna "per valorizzare l'eredità della ...Non è possibile immaginare un intervento normativo per reintrodurre l’insegnamento del latino nelle scuole medie, tuttavia, se deliberato dai collegi dei docenti nell’ambito dell’autonomia ...Il titolare dell’istruzione caldeggia programmi di introduzione alle lingue classiche che servono a «sviluppare i saperi fondamentali che conducono alla conoscenza del mondo moderno». Ma non farà una ...