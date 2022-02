Sharon | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 22 febbraio 2022) Anche se leggermente in calo in Italia, ilsembra essere piuttosto apprezzato dai genitori nel nostro Paese; etimologicamente riprende il toponimo della pianura di, una zona fertile situata tra Giaffa e il Monte Carmelo, un luogo citato svariate volte nell’Antico Testamento (1Cr5:16, 27:294, Is33:9, 35:2, 65:105, che nelle versioni italiane è spesso adattato in Saron o Saròn. Risale all’ebraico ??????? (Š?rôn), che significa proprio “pianura” o “palude”, e questo termine viene usato anche per diverse specie di fiori, che per questo motivo vengono chiamate “rosa di”. Comeproprio di persona il suo uso è attestato fin dall’epoca dei Puritani, anche se in realtà diventa davvero popolare solo verso la metà del XX secolo, soprattutto a partire dagli anni ’20, probabilmente ...