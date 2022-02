“Seriously in love”: guarda il video del nuovo singolo di Ivana Spagna (Di martedì 22 febbraio 2022) “Seriously in love” è il nuovo singolo di Spagna e sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 25 febbraio. Al brano, già uscito in tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip, disponibile sul canale ufficiale dell’artista, hanno partecipato Larry Pignagnoli, che ha collaborato alle storiche hit “Call me” e ” Easy lady” eRivaz Djche si è occupato del mix. Spagna racconta così la nascita di questo nuovo singolo: È un brano in inglese con cui ho partecipato al Festival Internazionale di San Marino (“Una voce per San Marino”). Avevo già dei provini e su uno di questi ho cominciato a lavorare insieme a mio fratello Theo e abbiamo poi coinvolto anche Larry Pignagnoli. Insieme abbiamo fatto “Call me” e ” Easy ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) “in” è ildie sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 25 febbraio. Al brano, già uscito in tutte le piattaforme digitali e accompagnato dalclip, disponibile sul canale ufficiale dell’artista, hanno partecipato Larry Pignagnoli, che ha collaborato alle storiche hit “Call me” e ” Easy lady” eRivaz Djche si è occupato del mix.racconta così la nascita di questo: È un brano in inglese con cui ho partecipato al Festival Internazionale di San Marino (“Una voce per San Marino”). Avevo già dei provini e su uno di questi ho cominciato a lavorare insieme a mio fratello Theo e abbiamo poi coinvolto anche Larry Pignagnoli. Insieme abbiamo fatto “Call me” e ” Easy ...

- Lopinionista : "Seriously in love", il nuovo brano di Ivana Spagna [VIDEO] - Wootunemagazine : "Seriously in love" è il nuovo singolo di @IvanaSpagna_, in rotazione radiofonica a partire da venerdì 25 febbraio. - SMSNEWSOFFICIAL : Seriously in love è il nuovo singolo, già disponibile in digitale, di Spagna, in rotazione radiofonica a partire da ve… - UnfoldingRoma : "Seriously In Love" Il Nuovo Singolo di Spagna - sehmagazine : ?? Da venerdì in rotazione radiofonica "Seriously in love", il nuovo singolo di Spagna. Con il brano, in lingua ingl…

Ultime Notizie dalla rete : Seriously love Achille Lauro parteciperà all'Eurovision: conquistata San Marino Un titano tra avanzi di reality, vecchie glorie e aspiranti qualcosa, Achille Lauro s'è dovuto misurare con Ivana Spagna, tornata alle origini con un brano disco in inglese ( Seriously in love ) ...

√ Achille Lauro rappresenterà San Marino all'Eurovision 2022 Ivana Spagna è arrivata quarta con "Seriously in love". Dopo il quattordicesimo posto all'ultimo Festival di Sanremo con "Domenica", Achille Lauro rientra così in gioco per l'Eurovision: a Torino ...

