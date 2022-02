Serie C-Girone C, pari “nervoso” tra Latina e Avellino. Campobasso ko col Monterosi (Di martedì 22 febbraio 2022) I risultati delle gare delle 18.00 di Serie C. Latina e Avellino pareggiano e non agganciano le proprie concorrenti. KO del Campobasso Leggi su mediagol (Di martedì 22 febbraio 2022) I risultati delle gare delle 18.00 diC.pareggiano e non agganciano le proprie concorrenti. KO del

ftg_soccer : GOAL! Campobasso in Italy Serie C: Girone C Campobasso 1-2 Nuova Monterosi - ftg_soccer : GOAL! Nuova Monterosi in Italy Serie C: Girone C Campobasso 0-2 Nuova Monterosi - ftg_soccer : GOAL! Nuova Monterosi in Italy Serie C: Girone C Campobasso 0-1 Nuova Monterosi - gazzettadilucca : Si chiude con una sconfitta contro gli 'Orsi di Pistoia' il girone di andata della serie C per il Rugby Lucca - tuttoreggina : Serie D girone I, la classifica marcatori: Tommy Bonanno punta alla vetta -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Volley: L'Olimpia Teodora ospita Aragona nel recupero della 16° giornata ... non senza combattere, contro la capolista Brescia, l'Olimpia Teodora torna in campo al PalaCosta per il recupero della 16° giornata, 5° di ritorno, del Girone A di Serie A2, ospitando la Seap Dalli ...

DIRETTA/ Virtus Francavilla Fidelis Andria video streaming tv: ecco i precedenti La Virtus Francavilla con l'ultima sconfitta esterna a Catania ha visto interrompersi una serie ... i pugliesi resistono in 10 La Fidelis Andria resta penultima nel girone C, sconfitta 2 - 0 nell'...

Serie C, Girone A: il punto della situazione in attesa del turno infrasettimanale Tuttocampo Sfide d'alta quota nei recuperi di A2 Mercoledì con in programma otto match rinviati per covid. Nel Girone A si gioca per il secondo posto fra Omag e Macerata. Nel Girone B Pinerolo e Mondovì daranno vita ad un derby che profuma di primat ...

Serie C-Girone C, pari “nervoso” tra Latina e Avellino. Campobasso ko col Monterosi Dopo la vittoria dell'ACR Messina contro il Monopoli nella gara cominciata alle 14.30, prosegue il recupero della ventiduesima giornata di Serie C girone C. Si sono giocate altre due partite alle ore ...

