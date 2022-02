Serie A | spunta il nome di Bini Smaghi | lo mandano gli americani

(Di martedì 22 febbraio 2022)un nuovoper la LegaA, si tratta di: unacclamato dalle proprietà americane La LegaA è ancora in cerca del sostituto di Dal Pino alla presidenza. Dopo il tentativo di Bonomi nella scorsa Assemblea, in questi giorni è uscito ildi. L’economista è ilacclamato dalle proprietà americane dellaA, che lo vedrebbero bene a dirigere la Lega. Milan e Inter restano su Bonomi, vedremo se nella prossima Assemblea si riuscirà a chiudere il cerchio. Lo riporta La Stampa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloun nuovo nome per la LegaA, si tratta di Bini Smaghi: un nome acclamato dalle proprietà americane La LegaA è ancora in cerca del sostituto di Dal Pino alla presidenza. Dopo il ...