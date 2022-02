Serie A: Milan, biglietti anche a 1 euro contro l'Udinese (Di martedì 22 febbraio 2022) Un biglietto per San Siro, per assistere a Milan - Udinese venerdì alle 18.45, pagando solo 1 euro: è l'iniziativa del Milan e della promo "Friends", annunciata sul sito del club rossonero. "Con l'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Un biglietto per San Siro, per assistere avenerdì alle 18.45, pagando solo 1: è l'iniziativa dele della promo "Friends", annunciata sul sito del club rossonero. "Con l'...

