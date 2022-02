Serie A, le proprietà americane spingono per Bini Smaghi presidente. Il Milan resta su Bonomi (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo quanto scrive La Stampa, le proprietà americane della Serie A spingono per affidare la presidenza dei club all’economista fiorentino Lorenzo Bini Smaghi, presidente del cda della banca francese Societé Generale. Tutte tranne il Milan, che resta fermo sulla candidatura di Bonomi, che oggi, al Corriere dello Sport, si dice pronto ad accettare l’incarico solo in caso di ampia convergenza nel voto. “Le proprietà americane di Serie A pensano a Lorenzo Bini Smaghi per la presidenza della Lega, carica vacante dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino che si è trasferito in California per motivi di lavoro. Un gruppo di club con guida al di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo quanto scrive La Stampa, ledellaper affidare la presidenza dei club all’economista fiorentino Lorenzodel cda della banca francese Societé Generale. Tutte tranne il, chefermo sulla candidatura di, che oggi, al Corriere dello Sport, si dice pronto ad accettare l’incarico solo in caso di ampia convergenza nel voto. “LediA pensano a Lorenzoper la presidenza della Lega, carica vacante dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino che si è trasferito in California per motivi di lavoro. Un gruppo di club con guida al di ...

