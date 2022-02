Serie A | Bonomi punta Premier e Usa | ' Play off e diritti tv all' estero'

(Di martedì 22 febbraio 2022) Sono pronto ad accettare l'eventuale incarico come presidente della LegaA - ha confessato Carloal Corriere dello Sport - ma ci deve essere un'ampia convergenza sul mio nome. Dobbiamo ...

Sono pronto ad accettare l'eventuale incarico come presidente della LegaA - ha confessato Carloal Corriere dello Sport - ma ci deve essere un'ampia convergenza sul mio nome. Dobbiamo imparare dal professionismo americano: litigano, ma alla fine confluiscono ...Carlo, principale candidato a prendere il posto di Dal Pino alla presidenza della Lega diA, ha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport ...Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, sarà anche il numero uno della Lega di Serie A? "Sono un civil servant - dice al Corriere dello Sport -. Lo spirito di servizio è la mia bussola. Se la sesta ...Carlo Bonomi, il candidato di punta a nuovo Presidente della Lega Serie A spiega il suo piano per rilanciare il campionato e ammette di sostenerlo Inter. La carica di Presidente della Lega Serie A ...