Serie A, 26^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di martedì 22 febbraio 2022) All’indomani della 26^ giornata di Serie A il Giudice Sportivo ha reso noti i propri provvedimenti. In particolare non si segnala nessuna espulsione tra i giocatori ma ben due tra gli allenatori, con Gian Piero Gasperini dell’Atalanta che non siederà in panchina contro la Sampdoria e José Mourinho della Roma che salterà lo Spezia e proprio l’Atalanta. A queste si aggiungono due ammende, rispettivamente, da 10.000 e 20.000 euro. Sono dieci, invece, gli squalificati che partivano dallo status di diffidati. Anche in questo caso appare molto penalizzata l’Atalanta, che con le assenze di Merih Demiral e Berat Djimsiti dovrà fare a meno di due terzi di difesa. Anche gli avversari liguri, tuttavia, avranno due defezioni importanti: Bartosz Bereszynski e Antonio Candreva. Assenze importanti anche nell’Hellas Verona, che ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 22 febbraio 2022) All’indomani della 26^diA ilha reso noti i propri provvedimenti. In particolare non si segnala nessuna espulsione tra i giocatori ma ben due tra gli allenatori, con Gian Piero Gasperini dell’Atalanta che non siederà in panchina contro la Sampdoria e José Mourinho della Roma che salterà lo Spezia e proprio l’Atalanta. A queste si aggiungono due ammende, rispettivamente, da 10.000 e 20.000 euro. Sono dieci, invece, gli squalificati che partivano dallo status di diffidati. Anche in questo caso appare molto penalizzata l’Atalanta, che con le assenze di Merih Demiral e Berat Djimsiti dovrà fare a meno di due terzi di difesa. Anche gli avversari liguri, tuttavia, avranno due defezioni importanti: Bartosz Bereszynski e Antonio Candreva. Assenze importanti anche nell’Hellas Verona, che ...

