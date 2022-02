Serie A 2022/2023, si parte il 13 agosto: ultima giornata il 4 giugno (Di martedì 22 febbraio 2022) Prime indiscrezioni sulle date della Serie A 2022/2023 che vedrà la particolarità del Mondiale in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Per questo motivo la prima giornata dovrebbe essere nel fine settimana del 13 e del 14 agosto. La pausa per lasciare spazio al Mondiale avverrà dopo la giornata in programma nel fine settimana del 12 e del 13 novembre, mentre si deciderà più avanti in merito alla ripresa dopo la sosta e sulla distribuzione di altri stop ed infrasettimanali. Il ritorno ritorno in campo è atteso per il 5 gennaio 2023, dato che molto difficilmente verrà riproposto l’esperimento del Boxing Day (26 dicembre). La chiusura del campionato è fissata per domenica 4 giugno 2023. A riportarlo è la Gazzetta dello ... Leggi su intermagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Prime indiscrezioni sulle date dellache vedrà la particolarità del Mondiale in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Per questo motivo la primadovrebbe essere nel fine settimana del 13 e del 14. La pausa per lasciare spazio al Mondiale avverrà dopo lain programma nel fine settimana del 12 e del 13 novembre, mentre si deciderà più avanti in merito alla ripresa dopo la sosta e sulla distribuzione di altri stop ed infrasettimanali. Il ritorno ritorno in campo è atteso per il 5 gennaio, dato che molto difficilmente verrà riproposto l’esperimento del Boxing Day (26 dicembre). La chiusura del campionato è fissata per domenica 4. A riportarlo è la Gazzetta dello ...

