Serena Rossi: “Sono stata bocciata al provino per il ruolo di Lila ne L’amica geniale” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Un provino che non ho superato? Quello per L’amica geniale”. A rivelarlo è stata Serena Rossi, l’attrice napoletana reduce dal successo clamoroso e inaspettato (con tanto di polemiche politiche) della miniserie di Rai1, La sposa. Nel curriculum di ogni attore ci Sono progetti rifiutati e sì di cui pentirsi e nelle interviste di solito Sono passaggi che emergono senza ritrosie, mentre è più difficile che i big del piccolo e grande schermo confessino le “bocciature” e i casting non superati. La Rossi invece non si è sottratta, confermandosi diversa da molte sue colleghe: a FQMagazine, un anno fa, rivelò di aver rifiutato un ruolo importante, quello di protagonista di Noi, il remake italiano di This is us, serie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) “Unche non ho superato? Quello per”. A rivelarlo è, l’attrice napoletana reduce dal successo clamoroso e inaspettato (con tanto di polemiche politiche) della miniserie di Rai1, La sposa. Nel curriculum di ogni attore ciprogetti rifiutati e sì di cui pentirsi e nelle interviste di solitopassaggi che emergono senza ritrosie, mentre è più difficile che i big del piccolo e grande schermo confessino le “bocciature” e i casting non superati. Lainvece non si è sottratta, confermandosi diversa da molte sue colleghe: a FQMagazine, un anno fa, rivelò di aver rifiutato unimportante, quello di protagonista di Noi, il remake italiano di This is us, serie ...

