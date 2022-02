Serena Rossi ne L’Amica Geniale 3 nei panni di Lila? La rivelazione dell’attrice (Di martedì 22 febbraio 2022) Serena Rossi ne L’Amica Geniale 3 nei panni di Lila e Serena Autieri in quelli di Elena? Molto spesso abbiamo parlato di questa possibilità ancora prima che si tornasse sul set per girare gli episodi attualmente in onda su Rai1 e, a quanto pare, non avevamo poi tutti i torti. A svelare i dettagli su quello che sarebbe potuto accadere è proprio l’attrice che in questi primi mesi dell’anno ha conquistato tutti nei panni di Maria ne La Sposa, la stessa Serena Rossi. L’attrice napoletana attualmente impegnata sul set di Mina Settembre 2 ha ammesso di aver sostenuto i provini per Lila in versione adulta per i nuovi episodi de L’Amica Geniale ma, con altrettanta ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022)ne3 neidiAutieri in quelli di Elena? Molto spesso abbiamo parlato di questa possibilità ancora prima che si tornasse sul set per girare gli episodi attualmente in onda su Rai1 e, a quanto pare, non avevamo poi tutti i torti. A svelare i dettagli su quello che sarebbe potuto accadere è proprio l’attrice che in questi primi mesi dell’anno ha conquistato tutti neidi Maria ne La Sposa, la stessa. L’attrice napoletana attualmente impegnata sul set di Mina Settembre 2 ha ammesso di aver sostenuto i provini perin versione adulta per i nuovi episodi dema, con altrettanta ...

