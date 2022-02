Scuole paritarie: decreti assegnazione risorse 2021/22 (Di martedì 22 febbraio 2022) Il ministero trasmette il decreto del 18 gennaio 2022, n.5, recante “Modalità e criteri di riparto dei contributi aggiuntivi alle Scuole dell’infanzia paritarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, e il decreto del 21 gennaio 2022, n.8, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle Scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2022 al n. 241. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) Il ministero trasmette il decreto del 18 gennaio 2022, n.5, recante “Modalità e criteri di riparto dei contributi aggiuntivi alledell’infanzia, ai sensi dell’articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre, n. 234”, e il decreto del 21 gennaio 2022, n.8, recante “Criteri e parametri per l’dei contributi alledi ogni ordine e grado per l’anno scolastico/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2022 al n. 241. L'articolo .

