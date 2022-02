Scuola, ecco eSport: il primo campionato rivolto alle scuole superiori (Di martedì 22 febbraio 2022) Due realtà che si fondono assieme per un progetto presentato oggi che coniuga passione e competenza. Si chiama LSE - Lega Scolastica eSport, il primo campionato di eSport rivolto alle scuole secondarie di II grado che vede la partecipazione di Maker Camp, società specializzata nell’utilizzo dei videogiochi come strumenti educativi all’interno di scuole e musei e CampuStore. L' azienda bassanese è leader nel mercato education in Europa, nonchè prima a portare STEM e robotica educativa in Italia. Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 febbraio 2022) Due realtà che si fondono assieme per un progetto presentato oggi che coniuga passione e competenza. Si chiama LSE - Lega Scolastica, ildisecondarie di II grado che vede la partecipazione di Maker Camp, società specializzata nell’utilizzo dei videogiochi come strumenti educativi all’interno die musei e CampuStore. L' azienda bassanese è leader nel mercato education in Europa, nonchè prima a portare STEM e robotica educativa in Italia.

