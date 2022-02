Scontro Ucraina-Russia, la UEFA per ora non sposta la finale di Champions (Di martedì 22 febbraio 2022) La UEFA insiste sul fatto che «non ci sono piani» per spostare la finale dell’attuale edizione della UEFA Champions League da San Pietroburgo, nonostante la minaccia di una guerra tra Russia e Ucraina. La finale della massima competizione europea per club resta dunque programmata – almeno per il momento – per il prossimo 28 maggio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 febbraio 2022) Lainsiste sul fatto che «non ci sono piani» perre ladell’attuale edizione dellaLeague da San Pietroburgo, nonostante la minaccia di una guerra tra. Ladella massima competizione europea per club resta dunque programmata – almeno per il momento – per il prossimo 28 maggio L'articolo

Advertising

emmabonino : Su crisi ucraina qualcuno dovrebbe chiamare un “time out” su questa agitazione senza scopo apparente. ONU e OSCE so… - zangry73 : RT @nonkonforme: @alexbardi22 Esatto, quel golpe, voluto proprio per trascinare la #Russia di #Putin allo scontro, per chi non ha un 'democ… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Scontro Ucraina-Russia, la UEFA per ora non sposta la finale di Champions: La UEFA insiste sul… - Lupolupus2 : Ci sono fazioni militaresche di estrema destra in Ucraina che anelano allo scontro. - CalcioFinanza : Scontro Ucraina-Russia, la #UEFA per ora non sposta la finale di #Champions -