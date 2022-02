Scontri tifosi dopo Cagliari-Napoli, il Prefetto: “Evitato incidenti gravi” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCagliari – “Mi dispiace che alcuni appartenenti alle forze di polizia sono rimasti contusi, un plauso al Questore e tutte le forze di polizia che hanno gestito con calma la situazione e hanno Evitato incidenti gravi”. Così all’ANSA il Prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, sugli Scontri avvenuti dopo la partita Cagliari-Napoli. Sul corteo degli ultras partenopei con i cori contro i supporter rossoblù e la città, il Prefetto spiega: “I tifosi del Napoli si sono rifiutati di salire sui bus, a quel punto si è ritenuto di non usare la forza anche per non acuire la situazione, costringendoli a salire. Non hanno creato problemi all’arrivo e non ci ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Mi dispiace che alcuni appartenenti alle forze di polizia sono rimasti contusi, un plauso al Questore e tutte le forze di polizia che hanno gestito con calma la situazione e hanno”. Così all’ANSA ildi, Gianfranco Tomao, sugliavvenutila partita. Sul corteo degli ultras partenopei con i cori contro i supporter rossoblù e la città, ilspiega: “Idelsi sono rifiutati di salire sui bus, a quel punto si è ritenuto di non usare la forza anche per non acuire la situazione, costringendoli a salire. Non hanno creato problemi all’arrivo e non ci ...

