Sciopero trasporti venerdì 25 febbraio 2022: a rischio metro, bus e tram in tutta Italia. Orari e fasce garantite a Roma, Milano, Napoli e Torino (Di martedì 22 febbraio 2022) Sarà un venerdì nero sul fronte dei trasporti quello del 25 febbraio perché è stato indetto uno Sciopero dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa, Cisal, Ugl, e questo vuol dire che metro, bus e tram rischiano di fermarsi, creando non pochi disagi ai pendolari. La protesta è su base nazionale perché è stato dichiarato 'lo stato di agitazione sindacale unitario' e da Napoli a Milano, passando per Roma, sono tante le città che dovranno fare i conti con le interruzioni dei mezzi di trasporto.

