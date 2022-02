Sciopero trasporti: confermato venerdì 25 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri aderiscono allo Sciopero trasporti di 24 ore, venerdì 25 febbraio. Lo Sciopero coinvolgerà tram metropolitane, bus e ferrovie locali. Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge, ovvero dalle 5.30 alle ore 8.30 per poi riprendere dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il motivo dello Sciopero trasporti del 25 febbraio Alla base della decisione sembra esserci un problema con le associazioni datoriali. Queste, infatti, si sono rifiutate di avviare una trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori, mossa che avrebbe garantito anche un miglioramento delle condizioni lavorative, sia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri aderiscono allodi 24 ore,25. Locoinvolgerà tram metropolitane, bus e ferrovie locali. Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge, ovvero dalle 5.30 alle ore 8.30 per poi riprendere dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il motivo dellodel 25Alla base della decisione sembra esserci un problema con le associazioni datoriali. Queste, infatti, si sono rifiutate di avviare una trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori, mossa che avrebbe garantito anche un miglioramento delle condizioni lavorative, sia ...

