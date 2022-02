Sciopero nazionale dei distributori carburante. Resteremo senza benzina? (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel 2022 arriva lo Sciopero nazionale dei distributori carburante. A volerlo i sindacati, che ipotizzano il giorno 28 febbraio come data senza possibilità di rifornire benzina e diesel. Le autostrade e lo Sciopero nazionale dei distributori carburante Sulle autostrade sono da concordare, anche a livello politico, azioni e regole per le concessionarie autostradali. Autostrade e stazioni di servizio Le stazioni di servizio che vi operano e pagano vari diritti ai gestori hanno delle spese difficili da sostenere. Il problema principale è relativo agli introiti da carburante e agli altri servizi forniti a coloro che sostano. Diffusione delle colonnine ricarica EV EvStore è, precisamente, ... Leggi su zon (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel 2022 arriva lodei. A volerlo i sindacati, che ipotizzano il giorno 28 febbraio come datapossibilità di riforniree diesel. Le autostrade e lodeiSulle autostrade sono da concordare, anche a livello politico, azioni e regole per le concessionarie autostradali. Autostrade e stazioni di servizio Le stazioni di servizio che vi operano e pagano vari diritti ai gestori hanno delle spese difficili da sostenere. Il problema principale è relativo agli introiti dae agli altri servizi forniti a coloro che sostano. Diffusione delle colonnine ricarica EV EvStore è, precisamente, ...

